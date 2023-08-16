Общество

Псковская школьница вылетела из телешоу «Кондитер. Дети»

13-летняя Ульяна Болдырева из Пскова не прошла в супер-финал детского сезона шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». Программа с ее участием вышла в эфир 15 августа в 19.00.

Фото здесь и далее: телеканал «Пятница!»

В выпуске семь детей приготовили свои торты и представили их жюри. Ульяна Болдырева приготовила морковный торт с клубникой и орехами.

«Я представляю вам свой торт. Здесь можно видеть, как отважные богатыри вооружились и поднимаются к Змею Горынычу в его пещеру, чтобы помочь ему спасти его пещеру, которую он охраняет от злых духов», - представила свой торт юная псковичка.

Торт Ульяны Болдыревой

Члены жюри похвалили торт и отметили необычное сочетание морковного бисквита и клубники. При этом коржи, по их мнению, могли бы быть тоньше. Помимо этого, десерт показался им сухим. По итогу псковичка не прошла в супер-финал.