Общество

Школьница из Пскова стала участницей телешоу «Кондитер. Дети» на «Пятнице!»

13-летняя Ульяна Болдырева из Пскова пришла в детский сезон шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». Программа выйдет в эфир 15 августа в 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе телеканала.

Фото здесь и далее: телеканал «Пятница!»

На «Пятнице!» продолжается показ нового сезона проекта «Кондитер. Дети», в котором за звание лучшего кондитера страны соревнуются дети в возрасте от пяти лет. Среди претендентов на победу оказалась 13-летняя Ульяна Болдырева из Пскова.

На встречу с «королем тортов» и членами жюри Ульяна Болдырева принесла морковный торт с апельсиновой карамелью собственного приготовления. Вместе с другими юными конкурсантами школьница из Пскова попробует поразить Рената Агзамова и членов жюри вкусом своего торта. Если юным гениям это удастся, они попадут в финал «Кондитер. Дети», где приготовят торты для звездного гостя. Лучший пройдет в суперфинал, чтобы сразиться за денежный приз и звание лучшего кондитера страны.

Удалось ли Ульяне Болдыревой из Пскова достойно представить свой десерт и попасть в финал шоу, можно увидеть уже сегодня, 15 августа, в 19:00 на телеканале «Пятница!».