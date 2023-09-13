Общество

Объявлена дата кастинга фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков 2023»

Объявлена дата кастинга фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Конкурс является региональным этапом национального конкурса красоты «Мисс Россия». Главный приз конкурса в этом году – сертификат на 100 000 рублей.

Кастинг состоится 17 сентября в бизнес-центре отеля Old Estate Hotel & SPA****. Начало в 16.00. Все желающие могут посетить кастинг как зрители. Вход свободный.

Для участия и записи можно позвонить по номеру: 8-911-350-19-14, отправить личное сообщение в сообщество фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».