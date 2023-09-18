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Общество

Компания в Пскове заплатит штраф за звуковую рекламу на Рижском проспекте

18.09.2023 11:01|ПсковКомментариев: 0

Штраф в размере 101 тысяча рублей заплатит компания, торгующая верхней одеждой, за размещение звуковой рекламы на Рижском и Октябрьском проспектах в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. 

Для привлечения внимания покупателей были установлены громкоговорители на фонарных столбах рядом с магазинами. При этом в законе о рекламе указано, что распространение звуковой рекламы с размещением оборудования на внешних стенах, крышах других конструктивных элементах зданий не допускается. Также запрещается распространение звуковой рекламы на любых конструкциях, которые рекламными конструкциями не являются, но закреплены стационарно и прочно связаны с землей, зданиями или сооружениями. Как отметили в ведомстве, фонарные столбы относятся к таким конструкциям.

УФАС установило факт нарушения и назначило административный штраф.

Теги: #регион60 #УФАС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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