Общество

Компания в Пскове заплатит штраф за звуковую рекламу на Рижском проспекте

Штраф в размере 101 тысяча рублей заплатит компания, торгующая верхней одеждой, за размещение звуковой рекламы на Рижском и Октябрьском проспектах в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Для привлечения внимания покупателей были установлены громкоговорители на фонарных столбах рядом с магазинами. При этом в законе о рекламе указано, что распространение звуковой рекламы с размещением оборудования на внешних стенах, крышах других конструктивных элементах зданий не допускается. Также запрещается распространение звуковой рекламы на любых конструкциях, которые рекламными конструкциями не являются, но закреплены стационарно и прочно связаны с землей, зданиями или сооружениями. Как отметили в ведомстве, фонарные столбы относятся к таким конструкциям.

УФАС установило факт нарушения и назначило административный штраф.