Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Его проведут Ксения Журавкова и Константин Калиниченко.
Основные темы выпуска:
Итоги голосования через ДЭГ, костюмированные вечеринки во время выборов для соцсетей.
Презентация нового IPhone и распространяющиеся запреты на его использование.
Нейросети ломают лингвистические границы: волна мемов на иностранных языках с сохранением голоса и интонаций героев захватила российский интернет.
Трансляция завершена.