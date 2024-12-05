Экономика

Оптовая стоимость куриного мяса стремительно выросла на 9%

Оптовая стоимость тушки бройлера продолжает увеличиваться. По данным Национального союза свиноводов, к 1 декабря 2024 года оптовая стоимость тушки бройлера составила 195 рублей за килограмм, что на 4% больше, чем неделей ранее, и на 9% превышает показатель прошлого года.

Производители курятины сталкиваются с ростом издержек, в том числе из-за увеличения цен на корма. Это может привести к дальнейшему росту цен на курицу, пишет «Коммерсантъ».

Ситуация с ценами на курицу в целом оценивается Минсельхозом как стабильная. Одним из возможных механизмов контроля цен может стать вывод продаж этого мяса на товарно-сырьевую биржу.