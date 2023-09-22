Общество

В Москве умер основатель благотворительного фонда «Добродетель» Юрий Косов

Основатель благотворительного фонда "Добродетель" Юрий Косов умер в Москве, его тело нашли в раздевалке на полу после концерта Игоря Саруханова. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Инцидент произошел накануне вечером на Новинском бульваре. В раздевалке в отеле, где прошел квартирник рок-певца Игоря Саруханова, на полу без сознания был найден Юрий Косов. Приехавшие на место врачи не смогли его реанимировать и констатировали смерть», - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, 62-летнему Косову стало плохо, он упал, ударился и умер. Точная причина смерти и ее обстоятельства устанавливаются.

Юрий Косов - писатель, лайф-коуч и основатель благотворительного фонда «Добродетель, который занимается поддержкой социальных проектов, способствующих раскрытию детских талантов.