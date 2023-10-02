Общество

РЖД готовятся к тестовым перевозкам пассажиров беспилотными «Ласточками»

РЖД планируют начать тестовые перевозки пассажиров беспилотными поездами «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) в середине 2024 года, но машинист пока будет находиться в кабине, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.

РЖД несколько лет ведут работу над проектом беспилотных «Ласточек». Компания в конце августа 2019 года впервые продемонстрировала на испытательном кольце в Щербинке беспилотную «Ласточку», которая автоматически затормозила перед манекеном на путях. В апреле 2023 года один машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда в рамках эксперимента на Московском центральном кольце.

«Тестовый запуск такого поезда с пассажирами мы планируем в середине 2024 года… Человек будет находиться в кабине поезда во время движения, но, по сути, это будет уже не машинист, а оператор. Это третий уровень автоматизации», — рассказал Белозеров.

Глава РЖД напомнил, для чего беспилотные поезда нужны на МЦК. «Сейчас поезда идут по МЦК с интервалом 4 минуты. С интервалом 3 минуты система управления, выстроенная исключительно на человеческих ресурсах, не справится, и для него нужно как раз переходить на беспилотное движение», — пояснил он.

Вместе с тем Белозеров отметил, что РЖД после Московского центрального кольца (МЦК) рассматривают несколько участков в российских регионах для запуска беспилотных поездов.

«На данный момент рассматриваем полигоны, где внедрение таких пассажирских поездов может иметь максимальный эффект. Есть несколько возможных участков. Скорее всего, это будут агломерации с высокоинтенсивным движением», — сказал Белозеров на вопрос, рассматриваются ли другие участки для тестирования беспилотных пассажирских поездов.

Конкретные регионы и участки гендиректор РЖД назвать не стал. «Где — пока не скажу», — ответил он.