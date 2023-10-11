Общество

Актер из «Барби» исполнил роль в фильме, билеты на который разыгрывают в Пскове

Американский актер, продюсер и сценарист Джон Сина, который снялся в картине «Барби» (12+), исполнил одну из главных ролей в фильме «Телохранитель на фрилансе» (16+), билеты на предпоказ которого в Пскове разыгрывает радио ENERGY в Пскове (105.3 FM).

Кадр из фильма «Телохранитель на фрилансе» / kinopoisk

Джону Сина 46 лет, он снялся уже в 433 картинах, карьеру начал в 1993 году. Другие известные фильмы и сериалы с его участием - «Круче некуда» (18+), «Форсаж-10» (12+), «Миротворец» (18+).

По сюжету фильма «Телохранитель на фрилансе» бывший оперативник спецназа променял полную экшна жизнь на серые будни в офисе. С неохотой он все-таки соглашается на простую, но высокооплачиваемую подработку — сопровождать журналистку в командировке, пока та берет интервью у обаятельного диктатора. Однако на месте они внезапно попадают в эпицентр полномасштабного переворота. Теперь, чтобы спасти всех, телохранителю на фрилансе пригодятся все его боевые навыки, ведь предоплата уже внесена.

Розыгрыш билетов на предварительный показ проходит с 3 по 16 октября по будням на волне 105.3 FM. Чтобы получить два билета, нужно слушать радио ENERGY, поймать в эфире ролик розыгрыша с номером телефона, дозвониться первым. Если вам удастся это сделать, два билета ваши.

Предпоказ фильма пройдет 17 октября в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) в 19.00.

Слушайте Радио ENERGY в Пскове на волне 105.3 FM.