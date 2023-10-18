Общество

Банки столкнулись с двойным оформлением льготной ипотеки

Банки столкнулись с оформлением двух и более льготных ипотек на одного человека, хотя с 2023 года получить такую ссуду разрешается лишь один раз. При этом субсидия от государства положена первой организации, куда обратился клиент. Об этом «Известиям» сообщили источники на финансовом рынке, информацию подтвердили в «Дом.рф».

«Схема не носила массовый характер, но ряд подобных кейсов был выявлен», — отметила управляющий директор «Дом.рф» Светлана Некрасова.

Вероятнее всего, каждый из топ-10 игроков ипотечного рынка хотя бы раз столкнулся с подобной ситуацией, сообщил источник в системно-значимом банке. В этой кредитной организации зафиксировано два таких случая при том, что она занимает сравнительно небольшую долю на рынке.

Иметь в портфеле льготный кредит со ставкой 8% при ключевой в 13% — это очень дорого, пояснил источник. По его словам, если банки не получают за них возмещение, они не только теряют прибыль, но и получают убыток в 5% от суммы займа.

«Большинство сталкивались с такими ситуациями. Схема банкам известна, но полностью исключить такие ситуации без ухудшения клиентского сервиса в настоящее время невозможно», — отметил еще один источник из кредитной организации, входящей в топ-40 по активам.

Недобросовестные заемщики, которым удалось оформить больше одной льготной ипотеки, пользовались уязвимостью банков во взаимодействии с бюро кредитных историй (БКИ), пояснил собеседник из системно-значимой организации. Информация о новых оформленных кредитах поступает туда в среднем в течение трех дней — если клиент успеет получить одобрение на заем в другой организации, на него будет оформлено сразу два кредита с господдержкой.

С 9 сентября 2023 года постановление правительства №1474 дало кредиторам право повышать ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня, если заемщик уже оформлял ее в другом банке. Такая возможность введена по аналогии с «Дальневосточной ипотекой» и «ИТ-ипотекой», отметили в ДОМ.РФ.

Проблема по сути решена — кредитным организациям дали механизм, с помощью которого они могут защититься. Но закон не имеет обратной силы, поэтому по ранее оформленным займам банки получить возмещение всё еще не могут, добавил собеседник из системно-значимой кредитной организации.