Общество

Член ТОСа из Новоржевского района стала победителем всероссийского конкурса

Член территориального общественного самоуправления «Орша-1» из Новоржевского района Виктория Абаева стала победителем всероссийского конкурса «Молодые стратеги России» в номинации «Я – член территориального общественного самоуправления!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ассоциации Совета муниципальных образований Псковской области.

Фото здесь и далее: Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области»

Виктория Абаева прошла заочный и очный этапы конкурса, ее соперниками были порядка 100 человек, которые представляли практически все регионы нашей страны.

«Было нелегко, но Виктория стала лучшей! Радуемся такому достижению и поздравляем!» - отметили в ассоциации.