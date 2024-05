Общество

Псковичей приглашают к участию в международной премии #МыВместе

Международная премия #МыВместе проходит с марта по декабрь, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Это флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.

Премия объединила традиции всероссийского конкурса «Доброволец России», наследие общероссийской акции #МыВместе и концепцию международного конкурса достижений и общественного признания, который предлагает разнообразные форматы поддержки эффективных общественно значимых проектов, социальных и гражданских инициатив.

Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры общероссийской акции «МыВместе». Президент поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации № Пр-1150 от 23 июля 2020 года. С этого времени премия развивается по двум трекам — национальному (#МыВместе) и международному (We are together).

Цель премии — признание и поддержка проектов, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире.

Учредителем премии выступает Федеральное агентство по делам молодежи. Организатор — Ассоциация волонтерских центров. Премия проводится благодаря национальному проекту «Образование».

Благодаря премии #МыВместе признание и поддержку получат общественно значимые поступки, а также социальные проекты из всех регионов России в сфере волонтерства и благотворительности, программы корпоративной ответственности и устойчивого развития, информационные и медиапроекты, практики социального партнерства.

В 2024 году в национальном треке появилась возможность подать не только социальный проект, но также и общественно значимый поступок, практики меценатства и наставническую деятельность.

Муниципальные образования и субъекты России также примут участие в премии #МыВместе, представив на экспертизы свои комплексные программы по развитию некоммерческого сектора, волонтерства и благотворительности

Модель премии #МыВместе не ограничивается конкурсным отбором и торжественным награждением победителей, что позволяет ей быть полезной для максимального количества номинантов. Участники премии #МыВместе получают инструменты для тиражирования своих проектов и саморазвития, становятся частью постоянно действующего лидерского сообщества, в том числе на базе региональных клубов участников премии #МыВместе. Ассоциация волонтерских центров совместно с партнерами обеспечивает модерацию сообщества и поддерживает его дальнейшее участие в развитии культуры взаимопомощи и системной благотворительности в России.

Финалисты премии получат федеральное признание, смогут найти новых партнеров, получат инструменты для масштабирования своих проектов, пройдут специальную образовательную программу в федеральных центрах компетенций. Участники премии в номинациях подкатегорий «Бизнес» и «НКО» получат статус «Партнер национальных проектов России», заявляя свои проекты на Национальную премию «Наш вклад», оператором которой выступает АНО «Национальные приоритеты». Все участники премии-2024 будут награждены баллами проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Тысячи участников получат баллы, которые можно потратить на обучение, саморазвитие, путешествия по России и стажировки в ведущих компаниях страны. Увеличится количество клубов участников премии, которые запускаются в России как постоянно действующие площадки для объединения участников и развития их проектов (на начало 2024 года создан 21 региональный клуб, объединяющий более 1,9 тысяч участников); также будет запущен федеральный клуб #МЫВМЕСТЕ.

Сайт национального трека премии — премия.мывместе.рф.

Церемония вручения премии традиционно проходит с участием президента России. Такой статус подтверждает высокую оценку активной общественной, благотворительной и волонтерской деятельности в России и заинтересованность государства в развитии института и инфраструктуры лидерства в некоммерческом секторе и в бизнесе, реализующем на практике принципы корпоративной ответственности и устойчивого развития.