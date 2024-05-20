Происшествия

Водитель грузовика попытался подкупить псковского таможенника

Водитель грузового автомобиля подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику таможенной службы в Пыталовском районе (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: Telegram-канал СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, 20 мая подозреваемый в ходе прохождения таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска пытался дать взятку сотруднику таможенной службы за ускорение процедуры досмотра управляемого им автомобиля с грузом, однако сотрудник ведомства отказался от получения взятки, мужчина был задержан.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.