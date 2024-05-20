Общество

Нарушение при закупке гончарного круга на нужды колледжа выявили в Пскове

Нарушение при закупке гончарного круга в рамках государственной программы «Развитие образования» федерального проекта «Профессионалитет» выявили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Ведомство рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия Псковского политехнического колледжа при проведении электронного аукциона на поставку гончарного круга в рамках госпрограммы. Организатор торгов неправомерно установил требование к участникам закупки в извещении, чем нарушил права и законные интересы заявителя.

В УФАС пояснили, что в описании объекта закупки указывалось на единственный вариант эксклюзивного исполнения такого оборудования как гончарный круг путем добавления дополнительных опций. Таким образом, единственным возможным вариантом поставки был гончарный круг iMold Professional v3.

Частью 3 статьи 33 закона о контрактной системе установлен запрет на установление таких характеристик товара, которым в совокупности соответствует товар конкретного производителя. Заказчик ни в письменных пояснениях, ни на заседании комиссии не представил доказательств о наличии как минимум двух производителей товара, требуемого к поставке, удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки.

В действиях заказчика установлено нарушение части 2 статьи 8, пункта 1 части 1 статьи 33, части 3 статьи 33 закона о контрактной системе. Псковскому политехническому колледжу выдали предписание об устранении нарушений путем отмены всех протоколов, составленных в ходе определения поставщика.