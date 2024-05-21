«Гонки по вертикали»: московский вояж, мусорная сага и эсеры без Брячака. ВИДЕО

Александр Козловский: Необходимо активизировать участие ТОСов и сельских старост в инициативном бюджетировании

Сосновый сироп, коричневый сыр и кофе на песке: что представят псковские фермеры на гастрофестивале «Моя еда»

Взрывоопасный снаряд нашли на улице Корниенко в Великих Луках

Простые правила и глубокое содержание: первый в регионе турнир по го пройдёт в Великих Луках