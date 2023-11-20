Александр Котов: Транспортный комплекс региона эффективно развивается

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли Псковской области с Днём работника транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Очевидно, что предоставление качественных транспортных услуг зависит от многих факторов, но ключевым из них являются профессиональные кадры, продолжил Александр Котов. «Без компетентных и ответственных специалистов, добросовестно выполняющих свою работу, невозможно обеспечить надёжные и безопасные перевозки», - заметил спикер регионального парламента.
Председатель областного Собрания депутатов пожелал работникам и ветеранам транспортного комплекса региона успехов, здоровья и благополучия.