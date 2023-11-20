Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Советы на зиму псковским водителям
Экономим на покупках
Теплый дом ЛОНГРИД
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
вопросы о муниципальной реформе
День открытых дверей «Академия слуха»
«Метражи» сделка с недвижимостью
«Истфакт» Инженерное чудо России
бизнес-ланчи вкусные обеды
Господин Рейтингомер
ЛОНГРИД проверить здоровье
Досуг псковского школьника
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
участие в президентских выборах
национальность белоруска
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Общество 20.11.2023 07:001 «Довольно холодную погоду» пообещали синоптики жителям Северо-Запада России 20.11.2023 11:250 Праздник в честь Дня матери организуют в Псковском музее-заповеднике 26 ноября 20.11.2023 11:060 День педиатра отмечают 20 ноября 20.11.2023 10:580 Гарнизонный развод подразделений Росгвардии прошел в Пскове 20.11.2023 10:510 Александр Котов: Транспортный комплекс региона эффективно развивается 20.11.2023 10:290 Новая художественная школа и ТОСы для тех, кто хочет здесь и сейчас
 
 
 
Самое популярное 15.11.2023 15:1628 Иван Цецерский лишился поста исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития МСУ 13.11.2023 10:430 Неисправность компьютера привела к смерти женщины в Псковской области 17.11.2023 18:130 В Псковской области простились с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими 16.11.2023 13:151 Тракторист утонул в нечистотах в Псковской области 16.11.2023 15:310 Стали известны подробности гибели тракториста в нечистотах в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Котов: Транспортный комплекс региона эффективно развивается

20.11.2023 10:51|Псков

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли Псковской области с Днём работника транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Этот профессиональный праздник объединяет представителей всех видов транспорта – автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного. Значение транспортного комплекса для жизни людей и развития территорий невозможно переоценить – эта отрасль обеспечивает жизненно необходимую потребность экономики и общества в перевозке грузов и пассажиров», - отметил он.

Очевидно, что предоставление качественных транспортных услуг зависит от многих факторов, но ключевым из них являются профессиональные кадры, продолжил Александр Котов. «Без компетентных и ответственных специалистов, добросовестно выполняющих свою работу, невозможно обеспечить надёжные и безопасные перевозки», - заметил спикер регионального парламента.

«В Псковской области транспортный комплекс эффективно развивается, - подчеркнул Александр Котов. - Пример тому – появление новых железнодорожных маршрутов и авиаперелётов, обновление автобусного парка, создание современной транспортной инфраструктуры. Уверен, курс на позитивные преобразования будет продолжен»

Председатель областного Собрания депутатов пожелал работникам и ветеранам транспортного комплекса региона успехов, здоровья и благополучия.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей?
В опросе приняло участие 429 человек
20.11.2023, 11:250 Праздник в честь Дня матери организуют в Псковском музее-заповеднике 26 ноября 20.11.2023, 11:200 Строящийся жилой дом сгорел в Пыталовском районе 20.11.2023, 11:060 День педиатра отмечают 20 ноября 20.11.2023, 10:580 Гарнизонный развод подразделений Росгвардии прошел в Пскове
20.11.2023, 10:510 Александр Котов: Транспортный комплекс региона эффективно развивается 20.11.2023, 10:360 «Беседка»: Станислав Стармолотов о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год 20.11.2023, 10:290 Новая художественная школа и ТОСы для тех, кто хочет здесь и сейчас 20.11.2023, 10:260 Один человек погиб, второй пострадал при пожаре в Невеле
20.11.2023, 10:170 Аптеки стали отказываться от продажи психотропных препаратов 20.11.2023, 10:070 Самолёт из Москвы в Псков вылетел с двухчасовой задержкой 20.11.2023, 09:490 Закулисье «Велрыбпром»: как устроен завод, и в каких условиях трудятся рабочие 20.11.2023, 09:450 Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником
20.11.2023, 09:282 Большая часть зарплаты псковичей уходит на еду и ипотеку – опрос 20.11.2023, 09:150 Минпромторг изучает способы обезопасить людей от употребления метанола 20.11.2023, 09:000 Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Псковской области 20.11.2023, 08:480 Всемирный день ребенка отмечают 20 ноября
20.11.2023, 08:350 Умер экс-глава Кузбасса Аман Тулеев 20.11.2023, 08:201 Стоимость продуктов для новогоднего стола в России за год выросла на 9% 20.11.2023, 08:051 Туроператоры рассказали о росте стоимости новогодних предложений 20.11.2023, 07:431 Алкоголь и табак позволят покупать без паспорта в 2024 году
20.11.2023, 07:225 Псковская область заняла 75 место по уровню зарплат в России 20.11.2023, 07:001 «Довольно холодную погоду» пообещали синоптики жителям Северо-Запада России 19.11.2023, 22:000 Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу 19.11.2023, 21:330 Две песни группы «Агата Кристи» признали в России пропагандой наркотиков
19.11.2023, 21:070 Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Крыпецком монастыре 19.11.2023, 20:340 Умер известный режиссер индийских фильмов Санджай Гадхви 19.11.2023, 20:070 Центр ГИМС призывает псковичей позаботиться о зимнем хранении плавсредств 19.11.2023, 19:510 Водителя мотоблока насмерть сбила фура в Гдовском районе
19.11.2023, 19:273 Инспекторы ГИБДД прервали путешествие иностранцев по маршруту Дубай – Ереван – Псков – Петербург 19.11.2023, 18:540 ВОЗ назвала глобальную проблему человечества 19.11.2023, 18:260 Трём древним псковским дубам присвоили звание «Дерево - памятник живой природы» 19.11.2023, 18:000 Ученые предупредили о начале новой магнитной бури 22 ноября
19.11.2023, 17:391 Неожиданный фактор возникновения панических атак назвала психолог 19.11.2023, 17:120 Спектакль Псковского театра драмы «Сережа очень тупой» перенесли с 19 ноября на 1 февраля 19.11.2023, 16:460 Следователи требуются псковской полиции 19.11.2023, 16:194 Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20
19.11.2023, 15:460 Сборная команда Пскова по триатлону завоевала два золота на Кубке губернатора Петербурга 19.11.2023, 15:165 В Финляндии начали возводить барьер на границе с Россией 19.11.2023, 14:450 До -10 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 20 ноября 19.11.2023, 14:210 Профилактическая операция «Дети России» продолжается в Псковской области
19.11.2023, 14:000 Карту зимних пляжей составили в Сочи 19.11.2023, 13:410 «Встал на дыбы»: грузовик не смог проехать под мостом в Псковском области 19.11.2023, 13:230 Новоржевский округ получил паспорт готовности к отопительному сезону 19.11.2023, 13:012 Сборы фильма «По щучьему велению» превысили 2 млрд рублей
19.11.2023, 12:402 Турист из Пскова лишился миллиона рублей в Карелии 19.11.2023, 12:271 Пассажир получил смертельные травмы при опрокидывании автомобиля в Пушкиногорском районе 19.11.2023, 12:000 Плановое отключение электроэнергии ожидает жителей пяти деревень в Островском районе 19.11.2023, 11:381 Адвокат рассказал о «подводных камнях» при заключении брачного договора
19.11.2023, 11:190 Свыше 2,5 млн рублей отдали потерпевшие мошенникам в Псковской области 19.11.2023, 11:000 Финляндия временно закрыла пятый КПП на границе с Россией 19.11.2023, 10:420 Более 2 млн рублей готовы направить на новый трактор для службы благоустройства Пскова 19.11.2023, 10:201 Школа сахарного диабета открывается в Острове
19.11.2023, 10:000 Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара 19.11.2023, 09:400 Завершается строительство храма святых царственных Страстотерпцев в Дно 19.11.2023, 09:201 Модель из Никарагуа стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная» 19.11.2023, 09:000 Решившего не платить за спиртное псковича задержала Росгвардия
18.11.2023, 21:500 Псковский облсовпроф хочет создать профсоюзы в новых проектах зоны «Моглино» 18.11.2023, 21:300 Названы скрытые опасности и риски уборки в доме 18.11.2023, 21:103 По миллиону рублей направили в Пустошку и Новоржев для закупки украшений к Новому году 18.11.2023, 20:500 Выставка к столетию художника Владимира Ветрогонского открылась в Пушкинских Горах
18.11.2023, 20:300 Закрывать краны на газопроводе на случай длительного отъезда рекомендовали псковичам 18.11.2023, 20:100 Фотофакт: Новые скамейки установили на улице Пушкина в Пскове 18.11.2023, 19:500 Жители Пскова поверили «банковским сотрудникам» и лишились своих сбережений 18.11.2023, 19:300 Научно-практическая выставка «Шаг в науку» состоялась в Пскове
18.11.2023, 19:100 Эксперты Роскачества дали советы по выбору органических продуктов 18.11.2023, 18:531 Волынщик из Шотландии: Споры политиков не должны влиять на отношения людей  18.11.2023, 18:290 Псковский облсовпроф заключил соглашения практически со всеми муниципалитетами региона 18.11.2023, 18:100 Новые деревья высадили у парковой затеи «Солнечные часы» в Тригорском
18.11.2023, 17:501 Музыкант из Венесуэлы объяснил, почему приехал на фестиваль в Псков  18.11.2023, 17:301 Самолет из Сочи в Псков вылетел с двухчасовой задержкой 18.11.2023, 17:100 Более трех тысяч псковских многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату 18.11.2023, 16:500 Журналист Олег Ясинский: Фестиваль «На том стоим» — это борьба за все культуры 
18.11.2023, 16:280 Стало известно, сколько зарабатывает Дед Мороз 18.11.2023, 16:080 Финский политолог в Пскове осудил закрытие КПП на границе с Россией  18.11.2023, 15:470 Дистанционный мониторинг пациентов от СберЗдоровья применят в Псковской области 18.11.2023, 15:300 Псковичам предложили поддержать стенд региона на выставке «Россия»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru