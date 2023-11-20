Общество

Александр Котов: Транспортный комплекс региона эффективно развивается

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли Псковской области с Днём работника транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Этот профессиональный праздник объединяет представителей всех видов транспорта – автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного. Значение транспортного комплекса для жизни людей и развития территорий невозможно переоценить – эта отрасль обеспечивает жизненно необходимую потребность экономики и общества в перевозке грузов и пассажиров», - отметил он.

Очевидно, что предоставление качественных транспортных услуг зависит от многих факторов, но ключевым из них являются профессиональные кадры, продолжил Александр Котов. «Без компетентных и ответственных специалистов, добросовестно выполняющих свою работу, невозможно обеспечить надёжные и безопасные перевозки», - заметил спикер регионального парламента.

«В Псковской области транспортный комплекс эффективно развивается, - подчеркнул Александр Котов. - Пример тому – появление новых железнодорожных маршрутов и авиаперелётов, обновление автобусного парка, создание современной транспортной инфраструктуры. Уверен, курс на позитивные преобразования будет продолжен»

Председатель областного Собрания депутатов пожелал работникам и ветеранам транспортного комплекса региона успехов, здоровья и благополучия.