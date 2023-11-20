Общество

Николая Козловского наградили орденом преподобного Серафима Саровского III степени

Торжественная церемония награждения орденом преподобного Серафима Саровского III степени главы города Великие Луки Николая Козловского состоялась сегодня, 20 ноября, в городской администрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Высокую церковную награду вручил епископ Великолукский и Невельский Сергий. «Рад засвидетельствовать, что благодаря вашему личному примеру и многолетнему активному участию в возрождении православия на великолукской земле, отношения между государственной властью и Русской Православной Церковью в нашем городе находятся на самом достойном уровне. Наши совместные усилия приносят добрые плоды: способствуют укреплению гражданского мира и согласия, содействуют сохранению и утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей, поддерживают развитие церковно-общественных отношений не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Вы, как никто другой, правильно восприняли и деятельно поддержали решение о воссоздании в 2014 году Великолукской епархии, хорошо понимая значение этого события и для нашего города, и для всего региона в целом. С благодарностью вспоминаем о делах, которые вы и ваши единомышленники и помощники совершали и совершаете во Славу Божию для утверждения православной веры», - отметил владыка, обращаясь к главе города Николаю Козловскому и участникам заседания.

«Эту высокую награду я разделяю со всеми великолучанами, кто причастен к возрождению духовности и нравственности в нашем городе, в нашем обществе. Особенно хочу поблагодарить вас, многоуважаемый владыка, а также управление Великолукской епархии за тесное взаимодействие с нашими учебными учреждениями. Сегодня как никогда важно, чтобы духовность и нравственность каждого человека была на высоком уровне. Особенно это важно для нашей молодежи, которую мы должны воспитывать в духовности, нравственности, в духе патриотизма, любви к своей малой и большой Родине, и ответственности за будущее Отечества. Хочу выразить уверенность, что и в дальнейшем взаимодействие городской власти с Великолукской епархией будет приносить свои положительные плоды. Спасибо!», - сказал, выступая с ответным словом, глава города Николай Козловский.

Отметим, что орден святого преподобного Серафима Саровского учрежден определением патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного синода от 25 марта 2004 года в ознаменование 100-летия канонизации преподобного Серафима Саровского.

Основанием для награждения является особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность.