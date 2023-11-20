Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Экономим на покупках
День открытых дверей «Академия слуха»
ЛОНГРИД проверить здоровье
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Теплый дом ЛОНГРИД
Советы на зиму псковским водителям
«Истфакт» Инженерное чудо России
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
«Метражи» сделка с недвижимостью
вопросы о муниципальной реформе
Досуг псковского школьника
Господин Рейтингомер
бизнес-ланчи вкусные обеды
участие в президентских выборах
изменяя лик родной земли
национальность белоруска
 
 
 
ещё Общество 20.11.2023 07:001 «Довольно холодную погоду» пообещали синоптики жителям Северо-Запада России 20.11.2023 14:330 «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах. ВИДЕО 20.11.2023 14:200 О необычном хобби огнеупорщика рассказали «Псковские тепловые сети» 20.11.2023 13:290 Псковичи могут принять участие в розыгрыше нескольких миллионов призов в честь 30-летия МТС 20.11.2023 13:250 Николая Козловского наградили орденом преподобного Серафима Саровского III степени 20.11.2023 13:061 Новые скамейки на улице Пушкина в Пскове начинают приобретать законченный вид
 
 
 
Самое популярное 15.11.2023 15:1628 Иван Цецерский лишился поста исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития МСУ 13.11.2023 10:430 Неисправность компьютера привела к смерти женщины в Псковской области 17.11.2023 18:130 В Псковской области простились с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими 16.11.2023 13:151 Тракторист утонул в нечистотах в Псковской области 16.11.2023 15:310 Стали известны подробности гибели тракториста в нечистотах в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Николая Козловского наградили орденом преподобного Серафима Саровского III степени

20.11.2023 13:25|ПсковКомментариев: 0

Торжественная церемония награждения орденом преподобного Серафима Саровского III степени главы города Великие Луки Николая Козловского состоялась сегодня, 20 ноября, в городской администрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Высокую церковную награду вручил епископ Великолукский и Невельский Сергий. «Рад засвидетельствовать, что благодаря вашему личному примеру и многолетнему активному участию в возрождении православия на великолукской земле, отношения между государственной властью и Русской Православной Церковью в нашем городе находятся на самом достойном уровне. Наши совместные усилия приносят добрые плоды: способствуют укреплению гражданского мира и согласия, содействуют сохранению и утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей, поддерживают развитие церковно-общественных отношений не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Вы, как никто другой, правильно восприняли и деятельно поддержали решение о воссоздании в 2014 году Великолукской епархии, хорошо понимая значение этого события и для нашего города, и для всего региона в целом. С благодарностью вспоминаем о делах, которые вы и ваши единомышленники и помощники совершали и совершаете во Славу Божию для утверждения православной веры», - отметил владыка, обращаясь к главе города Николаю Козловскому и участникам заседания.

 

«Эту высокую награду я разделяю со всеми великолучанами, кто причастен к возрождению духовности и нравственности в нашем городе, в нашем обществе. Особенно хочу поблагодарить вас, многоуважаемый владыка, а также управление Великолукской епархии за тесное взаимодействие с нашими учебными учреждениями. Сегодня как никогда важно, чтобы духовность и нравственность каждого человека была на высоком уровне. Особенно это важно для нашей молодежи, которую мы должны воспитывать в духовности, нравственности, в духе патриотизма, любви к своей малой и большой Родине, и ответственности за будущее Отечества. Хочу выразить уверенность, что и в дальнейшем взаимодействие городской власти с Великолукской епархией будет приносить свои положительные плоды. Спасибо!», - сказал, выступая с ответным словом, глава города Николай Козловский. 

Отметим, что орден святого преподобного Серафима Саровского учрежден определением патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного синода от 25 марта 2004 года в ознаменование 100-летия канонизации преподобного Серафима Саровского. 
Основанием для награждения является особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность.

Пресс-портрет
Козловский Николай Николаевич Глава города Великие Луки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей?
В опросе приняло участие 442 человека
20.11.2023, 14:330 «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах. ВИДЕО 20.11.2023, 14:200 О необычном хобби огнеупорщика рассказали «Псковские тепловые сети» 20.11.2023, 14:120 Концерт-монография «Шаляпин и Я» пройдет в Пскове 23 ноября 20.11.2023, 13:590 Председатель комитета культуры администрации Великих Лук Ольга Сергеева покинула свой пост
20.11.2023, 13:580 Станислав Стармолотов: Дорожные подрядчики в этом году отработали очень неплохо 20.11.2023, 13:480 Спортсменка из Псковской области завоевала две медали на Кубке России по парабадминтону 20.11.2023, 13:290 Псковичи могут принять участие в розыгрыше нескольких миллионов призов в честь 30-летия МТС 20.11.2023, 13:250 Николая Козловского наградили орденом преподобного Серафима Саровского III степени
20.11.2023, 13:160 Зарплаты сотрудников «Псковпассажиравтотранса» хотят поднять до среднерыночных 20.11.2023, 13:120 Два человека погибли в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю 20.11.2023, 13:090 Какие региональные дороги будут ремонтировать в 2024 году, рассказал Станислав Стармолотов 20.11.2023, 13:061 Новые скамейки на улице Пушкина в Пскове начинают приобретать законченный вид
20.11.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах 20.11.2023, 12:580 Александро-Невские беседы о трагедии деревни Красуха перенесли на 23 ноября 20.11.2023, 12:440 Станислав Стармолотов: «Псковавтодор» — надежный партнер области 20.11.2023, 12:430 Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в России
20.11.2023, 12:370 Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель хотят закончить в 2025 году 20.11.2023, 12:350 «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах 20.11.2023, 12:290 Мужчина попался на краже спиртного в псковском магазине 20.11.2023, 12:250 Станислав Стармолотов: Работы на Северном обходе идут, темпы наращиваются
20.11.2023, 12:230 Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией 20.11.2023, 12:150 Укладку верхнего слоя асфальта на псковских дорогах завершили более чем на 90% 20.11.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год 20.11.2023, 11:580 «Росгосстрах» расширил функционал сервиса вызова скорой помощи в приложении
20.11.2023, 11:460 Мужчина пострадал при пожаре на улице Железнодорожной в Пскове 20.11.2023, 11:350 В сфере транспорта в 2022 году работали почти 12 тысяч псковичей 20.11.2023, 11:250 Праздник в честь Дня матери организуют в Псковском музее-заповеднике 26 ноября 20.11.2023, 11:200 Строящийся жилой дом сгорел в Пыталовском районе
20.11.2023, 11:060 День педиатра отмечают 20 ноября 20.11.2023, 10:580 Гарнизонный развод подразделений Росгвардии прошел в Пскове 20.11.2023, 10:510 Александр Котов: Транспортный комплекс региона эффективно развивается 20.11.2023, 10:360 «Беседка»: Станислав Стармолотов о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год
20.11.2023, 10:291 Новая художественная школа и ТОСы для тех, кто хочет здесь и сейчас 20.11.2023, 10:260 Один человек погиб, второй пострадал при пожаре в Невеле 20.11.2023, 10:170 Аптеки стали отказываться от продажи психотропных препаратов 20.11.2023, 10:070 Самолёт из Москвы в Псков вылетел с двухчасовой задержкой
20.11.2023, 09:491 Закулисье «Велрыбпром»: как устроен завод, и в каких условиях трудятся рабочие 20.11.2023, 09:450 Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником 20.11.2023, 09:282 Большая часть зарплаты псковичей уходит на еду и ипотеку – опрос 20.11.2023, 09:150 Минпромторг изучает способы обезопасить людей от употребления метанола
20.11.2023, 09:000 Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Псковской области 20.11.2023, 08:480 Всемирный день ребенка отмечают 20 ноября 20.11.2023, 08:350 Умер экс-глава Кузбасса Аман Тулеев 20.11.2023, 08:201 Стоимость продуктов для новогоднего стола в России за год выросла на 9%
20.11.2023, 08:051 Туроператоры рассказали о росте стоимости новогодних предложений 20.11.2023, 07:431 Алкоголь и табак позволят покупать без паспорта в 2024 году 20.11.2023, 07:225 Псковская область заняла 75 место по уровню зарплат в России 20.11.2023, 07:001 «Довольно холодную погоду» пообещали синоптики жителям Северо-Запада России
19.11.2023, 22:000 Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу 19.11.2023, 21:330 Две песни группы «Агата Кристи» признали в России пропагандой наркотиков 19.11.2023, 21:070 Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Крыпецком монастыре 19.11.2023, 20:340 Умер известный режиссер индийских фильмов Санджай Гадхви
19.11.2023, 20:070 Центр ГИМС призывает псковичей позаботиться о зимнем хранении плавсредств 19.11.2023, 19:510 Водителя мотоблока насмерть сбила фура в Гдовском районе 19.11.2023, 19:273 Инспекторы ГИБДД прервали путешествие иностранцев по маршруту Дубай – Ереван – Псков – Петербург 19.11.2023, 18:540 ВОЗ назвала глобальную проблему человечества
19.11.2023, 18:260 Трём древним псковским дубам присвоили звание «Дерево - памятник живой природы» 19.11.2023, 18:000 Ученые предупредили о начале новой магнитной бури 22 ноября 19.11.2023, 17:391 Неожиданный фактор возникновения панических атак назвала психолог 19.11.2023, 17:120 Спектакль Псковского театра драмы «Сережа очень тупой» перенесли с 19 ноября на 1 февраля
19.11.2023, 16:460 Следователи требуются псковской полиции 19.11.2023, 16:194 Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20 19.11.2023, 15:460 Сборная команда Пскова по триатлону завоевала два золота на Кубке губернатора Петербурга 19.11.2023, 15:165 В Финляндии начали возводить барьер на границе с Россией
19.11.2023, 14:450 До -10 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 20 ноября 19.11.2023, 14:210 Профилактическая операция «Дети России» продолжается в Псковской области 19.11.2023, 14:000 Карту зимних пляжей составили в Сочи 19.11.2023, 13:410 «Встал на дыбы»: грузовик не смог проехать под мостом в Псковском области
19.11.2023, 13:230 Новоржевский округ получил паспорт готовности к отопительному сезону 19.11.2023, 13:012 Сборы фильма «По щучьему велению» превысили 2 млрд рублей 19.11.2023, 12:402 Турист из Пскова лишился миллиона рублей в Карелии 19.11.2023, 12:271 Пассажир получил смертельные травмы при опрокидывании автомобиля в Пушкиногорском районе
19.11.2023, 12:000 Плановое отключение электроэнергии ожидает жителей пяти деревень в Островском районе 19.11.2023, 11:381 Адвокат рассказал о «подводных камнях» при заключении брачного договора 19.11.2023, 11:190 Свыше 2,5 млн рублей отдали потерпевшие мошенникам в Псковской области 19.11.2023, 11:000 Финляндия временно закрыла пятый КПП на границе с Россией
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru