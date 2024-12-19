Культура

В «Михайловском» открыт приём рисованных открыток на новогодний конкурс

Сегодня, 20 декабря, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл приём работ на традиционный ежегодный конкурс самодельных открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством».

Открытка Юлии Воронцовой (Челябинск), победителя прошлогоднего конкурса в номинации «Профессиональная»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в информационной службе учреждения, с 2017 года, когда этот конкурс был объявлен впервые, число художников-любителей и профессионалов, желающих в нём поучаствовать, выросло кратно, от 357-ми в первом же конкурсе и до 1 700 человек в отдельные годы. И это при том, что никаких материальных поощрений для победителей в «Михайловском» никогда не обещали.

В заповеднике считают непереоценимо важным, что среди корреспондентов пушкинской «Музейной почты» — как художников-любителей, так и профессионалов — очень много жителей небольших, часто значительно отдалённых от центра городов, посёлков и деревень. Кроме того, помимо россиян в конкурсе постоянно участвуют жители ближнего и дальнего зарубежья. В разные годы свои письма с саморисованными открытками в музей присылали юные и взрослые художники из Арабской Республики Египет, Государства Япония, Литовской Республики, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Северная Македония, Республики Узбекистан.

В «Михайловском» пояснили, что на конкурс «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» принимаются работы заданных форматов, выполненные в любой технике (рисунок, аппликация, коллаж, проч.), однако без применения каких-либо компьютерных технологий. При воплощении пушкинских сюжетов вполне допустимо и даже желательно так или иначе использовать мотивы, связанные с историческим, литературным прошлым и настоящим Святогорья, с его природными и архитектурными достопримечательностями, с местными народными промыслами. Члены жюри всегда особо отмечают и чувство юмора художника.

Проводят конкурс в четырёх номинациях: «Семейная» (совместная работа от не менее чем двух человек: ребёнка от семи лет и взрослого — мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди, тёти); «Школьная» (участники от 7 до 17 лет); «Взрослая» (18+); «Профессиональная» (для взрослых, имеющих специальное художественное образование).

Письма с рисунками на конкурс нужно отправить в Пушкинский Заповедник до 16 января 2025 года (дата по почтовому штемпелю) по адресу Псковская обл., Пушкиногорский район, д. Бугрово, «Музейная почта». Лучшие открытки станут основой специальной выставки в зале «Музейной почты». Не исключено, что работы-победительницы будут использованы и в других временных и передвижных экспозициях, в прочих акциях — отметили в «Михайловском».

Все подробности о конкурсе «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» можно разузнать на официальном сайте музея-заповедника.