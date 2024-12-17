Происшествия

Объявленную в розыск мать троих детей нашли приставы в Стругах Красных

В отделении судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского районов успешно прошла операция по задержанию женщины, которая уклонялась от уплаты алиментов на содержание своих троих детей и была объявлена в розыск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

36-летняя многодетная мать задолжала более 1,5 миллиона рублей. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, но не изменила своего поведения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ.

Суд признал женщину виновной и назначил 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. По решению суда гражданка должна самостоятельно по предписанию прибыть к месту отбывания наказания в Республику Карелия. Однако она этого не сделала. В связи с этим осужденную объявили в розыск. Судебные приставы Стругокрасненского и Плюсского района провели рейдовое мероприятие в посёлке Струги Красные, чтобы проверить имущественное положение должников. В ходе проверки документов выяснилось, что разыскиваемая женщина находится в посёлке.

Судебные приставы по ОУПДС лейтенант внутренней службы Максим Пучинин и младший сержант внутренней службы Анна Фёдорова незамедлительно задержали женщину и передали её сотрудникам Стругокрасненского ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области. Теперь ей предстоит ответить за свои действия перед законом.