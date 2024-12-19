Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - глава города Пскова Борис Елкин.

Градоначальник расскажет, каким был уходящий год для администрации Пскова? Какие проекты запомнились в уходящем году и стали самыми значимыми для города и его жителей? Об итогах уходящего года и о планах на 2025-й с ним поговорит Константин Калиниченко.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.