Общество

Детский совет в Пскове отпраздновал 5-летие

Торжественное заседание Детсовета, посвящённое 5-летию его образования, прошло в Доме молодёжи Пскова 20 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Сегодня мы собрались для того, чтобы поздравить активных ребят в Псковской области с пятилетним юбилеем Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка. И мне кажется, очень знаменательно, что свой юбилей мы встречаем вместе с Псковским региональным отделением "Движения первых". Здорово, что вместе, на одной площадке у нас есть возможность делиться мнениями, опытом, впечатлениями, создавать единые команды для их дальнейшей работы в муниципалитетах», - выступила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

В формате видеообращения Детсовет поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «За эти годы Детсовет провел четыре летние смены лидеров совета. Вы первые в России создали свое НКО, что позволяет писать проекты и получать гранты», - отметил губернатор.

На заседании подвели итоги работы и огласили 6-й созыв совета.

Детсовет при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области - это коллегиальный орган детского самоуправления, в состав которого входят активные подростки из всех муниципалитетов региона. Основная задача - способствовать уполномоченному в формировании детской повестки.