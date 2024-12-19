Общество

Ресурсный центр поддержки участников СВО и членов их семей открылся в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 19 декабря, посетил новый Ресурсной центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Он создан по поручению главы региона для расширения возможностей помощи и поддержки, в первую очередь адаптирован для маломобильных групп. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Губернатор оценил условия, которые созданы в центре для участников СВО и их близких. Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева рассказала, что на территории площадью более 420 квадратных метров расположились многофункциональный зал, кухня-столовая, тренажерный зал, кинозал, комната психологической разгрузки, компьютерный класс и детский уголок с библиотекой — все помещения продуманы с точки зрения удобства и доступности для маломобильных граждан.

«Это новое пространство, которое позволит значительно расширить возможности и спектр услуг фонда "Защитники Отечества“. Важно, что здесь можно будет проводить различные мероприятия, встречи, оказывать индивидуальную помощь каждому обратившемуся ветерану. Уверен, что жители Псковской области в скором времени по достоинству оценят новое пространство», — сказал Михаил Ведерников на заседании межведомственной комиссии по координации социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Это первое мероприятие, которое прошло на площадке центра сразу после его открытия.

Глава региона также подчеркнул, что с момента открытия филиала более 90% обращений были оперативно обработаны и положительно решены. Во всех муниципальных образованиях области работают сотрудники фонда — социальные координаторы. Они оказывают адресную поддержку и помогают с решением вопросов на местах. В ноябре этого года на базе филиала открылся военно-социальный центр Минобороны России, где можно получить консультацию всем военнослужащие, в том числе и те, которые находятся в регионе в отпуске или на лечении.

«Все категории граждан, так или иначе связанные с СВО, могут получить помощь в одном месте по принципу одного окна. Это важно и удобно. Правительство области, конечно, всегда будет оказывать приоритетное внимание этому направлению работы. Все меры поддержки, принятые на сегодняшний день, в полном объеме сохранены на 2025-й год», — продолжил губернатор.

Глава региона также сообщил о принятии дополнительных решений, которые касаются обеспечения питанием студентов из семей участников СВО небюджетных и негосударственных учебных заведениях среднего профессионального образования, а также финансировании образовательных экскурсий и поездок детей из таких семей.

Губернатор отметил работу регионального филиала фонда: «Практически никаких системных вопросов и проблем по теме СВО не озвучивается. Это говорит о том, что в нашей большой региональной команде мы работаем вместе и на всех уровнях».

В рамках заседания участники подвели итоги работы филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» за 2024 год, а также наметили планы на следующий год. В зоне внимания также оказались вопросы развития адаптивной физической культуры в Псковской области. В заседании комиссии приняли участие сенаторы от Псковской области, представители правительства региона, руководители исполнительных органов власти, социальные координаторы филиала фонда.