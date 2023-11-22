Общество

Выход на лед запретили в Пскове

В целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах в Пскове введены дополнительные меры по обеспечению безопасности. Соответствующее распоряжение подписал глава города Пскова Борис Елкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Так, запрещается выход населения на лед водных объектов Пскова с 21 ноября до образования прочного ледового покрова. Также запрещен выезд транспортных средств на лед на весь период с момента ледостава.

В учреждениях образования, культуры и спорта пройдут профилактические мероприятия среди учащихся и их родителей по разъяснению опасностей, связанных с выходом на неокрепший лед водоемов.

Будут организованы мониторинг ледовой обстановки и патрулирование прибрежных зон водоемов города, добавили в городской администрации.