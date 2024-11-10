Общество

Эксперт назвала основную проблему медпомощи детям-сиротам

Основной сложностью при оказании медицинской помощи детям-сиротам остается проведение диспансеризации и осмотр всеми необходимыми врачами, рассказала руководитель благотворительного фонда «Дорога Жизни» Анна Котельникова.

Особенно сложная ситуация, по ее словам, в удаленных регионах, пишут «Известия».

«Там сложно найти медицинский центр, где можно сделать МРТ, где есть узкие специалисты — эпилептолог, нейрохирург, невролог или хотя бы в принципе детские врачи. Зачастую есть только взрослый врач», — отметила она.

При этом, медицинская помощь очень нужна детям, живущих в сиротских учреждениях, добавила Анна Котельникова.

«Даже ребенок с девиантным поведением или подросток, которого два или три раза вернули, нуждается в психологе и иногда в психиатре. Когда нет грамотной линии кураторства этого ребенка, нет врача, который, зная его историю, поможет разобраться, как взрослому выстроить с этим ребенком диалог, мы получаем откаты, когда подростки сбегают из детских домов и попадают в психиатрические больницы, история усугубляется», — пояснила она.

Ситуацию с оказанием помощи таким детям в регионах, которые близки к крупным медицинским центрам, она назвала неплохой.