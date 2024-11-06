Экономика

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина растет в воскресенье на 4,59%, показатель впервые в истории достиг отметки в 80 тысяч долларов, следует из данных торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.02 мск дорожал на 4,59% за сутки - до 80 062 долларов, пишет РИА Новости.

Ранее по данным криптовалютной биржи Bybit утром 10 ноября в 07.55 мск стоимость биткоина впервые в истории достигла 79 331 доллара.

Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США.