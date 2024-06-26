В России и мире

РФ и Белоруссия подготовили договор о гарантиях безопасности

Москва и Минск завершили работу над договором о гарантиях безопасности Союзного государства (СГ). Об этом сообщил секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

«Мы завершили работу по договору о гарантиях безопасности Союзного Государства и завершили работу по концепции безопасности Союзного государства — это тоже очень важный стратегический документ. Работа по этим двум документам завершена, и мы планируем совместно с секретариатом Совета безопасности РФ вынести [их] на утверждение глав наших государств на Высшем госсовете», — сказал он.

По словам Вольфовича, положения документа будут опубликованы в ближайшее время. В документ будет заложен принцип использования ядерного и обычных вооружений, а также другие методы защиты Союзного государства, пишут «Известия».

В новой концепции безопасности Союзного государства, которая придет на замену документу, принятому еще в 1999 году, будет закреплено положение о совместном противодействии политике США, недружественных государств НАТО и Европейского союза для достижения стратегических целей по взаимовыгодному и равноправному международному сотрудничеству.