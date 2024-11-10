Общество

Псковские таможенники ответят на вопросы граждан 3 декабря

В Псковской таможне 3 декабря состоится традиционная акция «На что жалуетесь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Акции пройдет в правовом отделе таможни с 11.00 до 15.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 в административном здании таможни по адресу: город Псков, улица Воровского, дом №20.

Граждане и представители организаций смогут подать жалобу и получить практическую помощь в ее составлении, разъяснения по вопросам обжалования решений и действий таможенных органов и их должностных лиц. Также желающим расскажут о порядке рассмотрения жалоб и порядке получения информации о причинах принятых решений, совершенных действий или бездействия.

«Экономия времени и материальных затрат является одним из преимуществ досудебного урегулирования споров с применением цифровых технологий при подаче жалоб», - отметили в таможне.

В акции могут принять участие как физические, так и юридические лица. Юридическому лицу или его представителю необходимо при себе иметь документ, подтверждающий полномочия.

В связи с необходимостью соблюдения пропускного режима участникам акции необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, напомнили в ведомстве.