Недвижимость

В России начали снижаться цены на новостройки

В регионах России начали снижаться цены на жилье в новостройках. Об этом рассказали представители агрегаторов и риелторы.

В том числе такое снижение зафиксировано в октябре в Сочи — на 1,3%, Калининграде — на 1%, Санкт-Петербурге — на 0,9%, Нижнем Новгороде — на 0,6%, Краснодаре — на 0,1%, сообщили в агрегаторе «Яндекс Недвижимость». При этом в Калининграде, по данным аналитиков, цены снижаются уже четвертый месяц подряд, а в сентябре их падение составило 5,3%.

«Хотя текущий уровень ключевой ставки рекордный, вероятнее всего, он не приведет к массовым распродажам, а запустит плавное снижение цен как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости», — отметил в разговоре с директор «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

По оценкам некоторых экспертов, началось снижение цен и на недвижимость в Москве, пишут «Известия». В девелоперской компании Touch сообщили, что уменьшается стоимость недвижимости в проектах экономкласса и комфорт-класса, при этом в бизнесе и выше цены сохраняются на прежнем уровне.