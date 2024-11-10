Общество

Фильм о Трампе не получил прокатное удостоверение в РФ

Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» иранского режиссера Али Аббаси не получил прокатное удостоверение для показа в России, сообщили представители прокатной компании фильма в РФ.

«Фильм "Ученик. Восхождение Трампа" не выйдет в российский прокат, так как не получил прокатное удостоверение», - сообщили представители компании-дистрибьютера «Атмосфера кино».

Причина отказа в получении прокатного удостоверения не уточняется, пишет «Интерфакс».

Фильм «Трамп. Восхождение Трампа», главную роль в котором исполнил Себастиан Стэн, рассказывает о том, как молодой бизнесмен Дональд Джей Трамп торгует недвижимостью на Манхэттене. Среди его клиентов - бизнесмены, кинозвезды, политики и самые опасные преступники Америки. Чтобы выжить среди них, нужны отличные связи.

Ожидалось, что фильм выйдет в прокат 14 ноября.