Общество

Диетолог назвала важные в ежедневном рационе мужчин продукты

Мужчинам стоит отдавать предпочтение мясу птиц, рыбе и морепродуктам, отметили эксперты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в РИА Новости.

«Как правило, мужчинам требуется больше белка, поскольку в мужском теле больше мышечной массы. Отдавайте предпочтение мясу птицы, рыбе и морепродуктам.... Принято считать, что фрукты и овощи чаще предпочитают женщины. Но потребность в пищевых волокнах выше у мужчин. В среднем мужчине ежедневно важно получать 25-30 граммов пищевых волокон. Их можно найти во фруктах, овощах, крупах и бобовых, орехах. Включайте ежедневно эти продукты в приемы пищи, чтобы суммарно за день получить необходимое количество пищевых волокон, а также витаминов и минералов», - рассказала врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау.

Она добавила, что употребление красного мяса мужчинам необходимо сократить до двух дней в неделю. Помимо этого, нужно включать в рацион растительные источники белка, например, фасоль, горох, чечевицу и нут.

«Эти продукты богаты белком, но не содержат холестерина и насыщенных жирных кислот, которые вносят вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний. А именно сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смертности», - пояснила диетолог.