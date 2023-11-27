Общество

Дачную амнистию для СНТ хотят продлить до 2031 года

Срок оформления прав на имущество общего пользования в садоводческих и огороднических товариществах предлагается продлить до 1 марта 2031 года, поскольку подавляющее большинство не успевает это сделать до 1 января 2024 года. Таким образом, упрощенный порядок регистрации планируется синхронизировать со сроком окончания дачной амнистии. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Действие дачной амнистии для садоводческих и огороднических товариществ заканчивается 1 января 2024 года. Группа парламентариев предлагает продлить ее до 1 марта 2031 года. Для этого в Госдуму внесен законопроект с поправками в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

Речь идет о постройках, которые были возведены на общих землях товариществ до 2004 года. Сейчас их можно поставить на кадастровый учет и оформить права собственности на них в упрощенном порядке. То есть для этого не потребуется технический план или разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию, достаточно лишь правоустанавливающего документа и декларации, составленной председателем товарищества.

После окончания действия программы дачной амнистии зарегистрировать эти сооружения можно будет только через суд, да и то в том случае, если они соответствуют строительным нормам и правилам.

Однако на данный момент не все садоводческие и огороднические товарищества успели воспользоваться упрощенным порядком регистрации, в том числе в связи с отсутствием оформленных прав на земельные участки, на которых такие объекты расположены. Таким образом, многие посты охраны, председательские конторы, мусорные площадки и т. д. так и не будут к часу икс поставлены на кадастровый учет.

Авторы законопроекта указывают на то, что до 1 марта 2031 года продлена бесплатная приватизация земельных участков, в том числе земель общего пользования, членами некоммерческих организаций. Поэтому логично синхронизировать процессы и увеличить срок дачной амнистии еще на семь с лишним лет.

«Реализация положений законопроекта обеспечит необходимую правопреемственность по ранее возникшим правоотношениям, а также окажет положительное влияние на динамику развития гражданского оборота недвижимости», — говорится в пояснительной записке к документу.

Один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин пояснил «Парламентской газете», что без продления срока упрощенного порядка регистрации общей собственности СНТ теряет смысл сама дачная амнистия.

«Тут все просто. Дачная амнистия продлена до 2031 года. В то же время упрощенное оформление технической документации заканчивается 1 января 2024 года. Поэтому мы уравниваем два срока — и для самой амнистии, и для оформления упрощенной технической документации — до 2031 года», — отметил Вяткин.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова подчеркнула, что в настоящее время права на общее имущество садоводов и огородников зарегистрированы не более чем на 20 процентов объектов.

«В основном это имущество создавалось в советское время, а также в 90-е годы. Упрощенный порядок предусматривает возможность регистрации прав на такое имущество по декларации, то есть без поиска документов об их строительстве», — подчеркнула сенатор.

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в своем Telegram-канале отметил, что эта законодательная инициатива принадлежит партии «Единая Россия».

«Ранее до 1 марта 2031 года по инициативе «Единой России» была продлена дачная амнистия на жилые и садовые дома», — написал он.