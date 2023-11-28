Общество

Вылет самолета из Москвы в Псков задерживают на 2,5 часа

Вылет самолета из Москвы в Псков задерживают на 2,5 часа сегодня, 28 ноября, следует из онлайн-табло аэропорта Внуково.

Вылет с 8.00 перенесли на 11:30. Ожидается, что самолет прилетит в псковский аэропорт в 12:55 (по расписанию – 9:25).

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Напомним, 24 ноября самолет вылетел из столицы в Псков с задержкой в 8 часов 37 минут.