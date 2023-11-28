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Желания сносить обелиск Славы авторства эстонского скульптора в Великих Луках ни у кого нет - Дмитрий Белюков

Желания сносить обелиск Славы авторства эстонского скульптора Марта Порта в Великих Луках ни у кого нет и не будет. Об этом сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета Союза краеведов России, профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Желания поступать так с памятниками нет. Тем более, что обелиск, о котором идет речь, символизирует память о всех защитниках и освободителях города Великие Луки. Не только об эстонских. Такого желания нет и, я уверен, не будет. В создании этого монумента эстонцы принимали непосредственное участие. Памятник сделан из белого камня, который привезен с эстонского острова. Архитектор Март Порт, эстонец, народный архитектор СССР. Это памятник всем воинам всех национальностей, которые принимали участие в освобождении Великих Лук», – рассказал Дмитрий Белюков.

Несмотря на то, что есть исторические свидетельства об участии граждан Эстонии во Второй мировой войне на стороне Германии, это не обесценивает вклад нации в освобождение нашей территории от немецко-фашистских захватчиков и победу над нацизмом, добавил он.

Обелиск Славы высотой 23 метра установлен в 1960 году на левом берегу реки Ловать - на восточном бастионе Великолукской крепости.