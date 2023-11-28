Желания сносить обелиск Славы авторства эстонского скульптора в Великих Луках ни у кого нет - Дмитрий Белюков

Желания сносить обелиск Славы авторства эстонского скульптора Марта Порта в Великих Луках ни у кого нет и не будет. Об этом сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета Союза краеведов России, профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Несмотря на то, что есть исторические свидетельства об участии граждан Эстонии во Второй мировой войне на стороне Германии, это не обесценивает вклад нации в освобождение нашей территории от немецко-фашистских захватчиков и победу над нацизмом, добавил он.
Обелиск Славы высотой 23 метра установлен в 1960 году на левом берегу реки Ловать - на восточном бастионе Великолукской крепости.