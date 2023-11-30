Общество

Какой будет погода в Псковской области в декабре, рассказали синоптики

Псковская область в декабре преимущественно будет находиться под влиянием южных периферий атлантических циклонов, что обусловит преимущественно пасмурную погоду с частыми осадками и повышенным относительно нормы температурным фоном. Об этом говорится в прогнозе гидрометцентра, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Среднемесячная температура воздуха составит от -2,4 до -3,3 градусов. Месячная сумма осадков составит от 39 до 61 мм.

В течение месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах от -1 до +4 градусов. Преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах от 0 до -5 градусов. В начале второй и начале третьей декад прогнозируются непродолжительные волны холода, ночные температуры могут понизится от -6 до -11 градусов, дневные при этом составят от -3 до +2 градусов.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления в регионе в декабре не прогнозируются.