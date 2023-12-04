Общество

Названы риски при покупке реплик дорогих гаджетов

Желая выглядеть владельцем дорогой электроники и при этом сэкономить на покупке гаджета, потребитель нередко делает выбор в пользу реплики – подделки, копирующей внешний вид изделия известной компании. Это может быть смартфон или наушники, часы или планшет. Суть в том, что такой товар существенно уступает оригинальному устройству в качестве, хотя и является его точной копией с точки зрения дизайна, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Реплики, как правило, собираются совершенно иначе, их изготовители не придерживаются тех стандартов качества, которые соблюдаются при производстве оригиналов. Они внешне повторяют такие устройства (выпущенные под известными брендами, – ред.), не более того. Софт, железо – все хуже. Да, реплики работают, но это продукт другого качества. Из него вычитаются те или иные составляющие. Производитель реплик всегда экономит – не только на качестве, но и на обслуживании, на сервисе»", – сказал Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik.

По мнению эксперта, даже низкая цена реплик не оправдывает их покупку. Лучше выбрать другой способ сэкономить, советует он.

«Реплика, как правило, стоит 10% от цены оригинала, не больше. Но лучше все-таки рассматривать другие бренды (оригинальную продукцию малоизвестных брендов, – ред.), потому что тогда вы покупаете нормальное устройство, производители которого отвечают за него, и это не подделка. А реплика и подделка – знак равенства. Там производитель ни за что не отвечает»", – заключил Эльдар Муртазин.