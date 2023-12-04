Общество

Инспектор Псковского облсовпрофа об ответственности за задержку зарплаты

Задержка выплаты заработной платы работника для работодателя не проходит бесследно. Профсоюз в целях недопущения задержки выплаты заработной платы работнику напоминает о видах ответственности работодателя за данное нарушения. Разъяснения по данному вопросу дала главный правовой инспектор инспекции труда Псковского облсовпрофа Ирина Иванова.

Фото: Псковский облсовпроф

- Когда мы говорим о задержке выплаты заработной платы, подразумевается ли здесь аванс?

- Да, задержка выплаты заработной платы относится также и к авансу, поскольку аванс является частью заработной платы.

- Может ли работник перестать работать, если работодатель ему не платит? Как себя защитить?

- Действительно, одной из форм самозащиты работника при задержке выплаты заработной платы является приостановление работы, если заработная плата задержана на срок более 15 дней. В период приостановления работы работник в соответствии с частью 2 статьи 142 Трудового кодекса РФ вправе не находиться на рабочем месте. При этом на период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок.

Не могут приостановить работу только работники в период введения военного и чрезвычайного положения; работники организаций, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения, военных организаций, госслужащих, также организаций, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования.

- Какую ответственность несет работодатель за задержку выплаты зарплат сотрудникам?

- При задержке выплаты заработной платы на работодателя ложится материальная ответственность. В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан выплатить денежную компенсацию в размере 1/150 действующей в период задержки ключевой ставки Банка России от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты и заканчивая днем фактического расчета включительно.

Коллективным договором может быть предусмотрен иной, более повышенный размер денежной компенсации.

Кроме того, за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений (если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), предусмотрена ответственность по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в размере:

от 10 000 до 20 000 рублей - для должностных лиц;

от 1000 до 5000 рублей - для индивидуальных предпринимателей;

от 30 000 до 50 000 рублей - для юридических лиц.

Ответственность также наступает, если работник официально не трудоустроен, но приступил к выполнению трудовых обязанностей с ведома и по поручению работодателя.

- Если зарплату не выплачивают вовремя систематически, ужесточается ли наказание для работодателя?

- За повторное нарушение административным кодексом предусмотрена более тяжкая статья - часть 7 статьи 5.27 КоАП РФ. В этом случае работодателю грозит:

штраф в размере от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет - для должностных лиц;

штраф в размере от 10 000 до 30 000 рублей - для индивидуальных предпринимателей;

штраф в размере от 50 000 до 100 000 рублей - для юридических лиц.

Отмечу, что если юридическое лицо совершило административное правонарушение и выявлены должностные лица, по вине которых оно совершено, к административной ответственности могут быть привлечены как юридическое лицо, так и указанные должностные лица. Если только юридическое лицо не докажет, что сделало все возможное, чтобы правонарушение не произошло.

- Может ли за невыплату заработной платы вовремя грозить уголовная ответственность?

- Да, за невыплату заработной платы и иных выплат - пенсий, стипендий, пособий - свыше двух-трех месяцев ответственность может наступить и уголовная. При этом ответственность может быть возложена не только на руководителя организации, но и на руководителя филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения организации.

При частичной (менее половины) невыплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат свыше трех месяцев наказание грозит по части 1 статьи 145.1 УК РФ в виде:

штрафа в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года;

лишения права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до одного года;

принудительных работ на срок до двух лет;

лишения свободы на срок до одного года.

В случае полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплаты заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом МРОТ руководителям организаций грозит ответственность по части 2 статьи 145.1 УК РФ:

штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет;

принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;

лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет или без такового.

В случае, если работодатель впервые совершил преступление по части 1 или 2 статьи 145.1 УК РФ, он может быть освобожден от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела полностью погасит задолженность и выплати проценты (компенсацию по статье 236 ТК РФ).

А если невыплаты повлекли тяжкие последствия, работодатель может быть привлечен к ответственности по части 3 статьи 145.1 УК РФ с назначением:

штрафа в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;

лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до пяти лет или без такового.

- Какие рекомендации можете дать работникам, чтобы избежать задержки заработной платы?

- Профсоюз настоятельно рекомендует и предостерегает работодателей не допускать задержки положенных работнику выплат, во избежание наступления вышеперечисленных видов ответственности. Помните, что заработная плата является наилучшим средством повышения заинтересованности работника в результате его труда, собственной производительности, улучшения качества и объема производимого им труда. Также заработная плата является основным источником доходов работающего населения.

Источник: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов