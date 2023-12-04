Общество

Псковские школьники могут посетить форум-выставку «Россия»

У Псковских школьников есть возможность посетить форум-выставку «Россия» и павильон №1 «Первые в России – стране возможностей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Движения первых».

Более 500 школьников и активистов «Движения первых» Псковской области посетят выставку ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Чтобы стать одним из делегатов, необходимо заполнить конкурсную заявку по ссылке.

Временная экспозиция раскрывает ключевую идею проекта о том, что мечта — это начало любого открытия: себя, изобретений, общества, страны, будущего. Реализовать свою мечту можно только действием и упорным трудом, а ориентиром, который сопровождает путь к мечте, определяет цель, источник вдохновения и жизнь, станет путеводная звезда. Уникальное интерактивное пространство могут бесплатно посетить дети и взрослые.

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Стенд Псковской области можно найти в павильоне №75, зал Б.