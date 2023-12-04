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Общество

Провайдеров предложили выбирать общим собранием жильцов

07.12.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

Жилищные инспекции будут следить за размещением оборудования интернет-провайдеров в многоквартирных домах (МКД), а принять решение о подключении дома к Сети можно будет только на общем собрании. Такие поправки ко второму чтению законопроекта о свободном доступе операторов связи в дома подготовили в Госдуме. Принять закон полностью рассчитывают уже до конца года.

Над проблемой свободного доступа провайдеров в МКД в Госдуме бились не один год. Цель, как объяснял глава думского IT-Комитета Александр Хинштейн, — помочь не столько операторам, сколько абонентам — из-за того, что компании не пускают в дома, отсутствует конкуренция, а значит, растут тарифы на домашний интернет и цифровое ТВ. Около 70 процентов российских МКД, по данным комитета, обслуживают не больше двух операторов.

Законопроект долго обсуждали с представителями телеком-отрасли. Главное опасение противников инициативы связано с тем, что операторы будут пренебрегать пожарной безопасностью и санитарными нормами. Сейчас так и происходит: в подъездах висят провода, коробки с оборудованием занимают чердаки, а потолки пробивают, чтобы проложить трубостойки.

Минстрой уже утвердил требования к прокладке сетей, их должны придерживаться все операторы, поэтому лапша из проводов вскоре должна остаться в прошлом.

Доступ провайдеров в дома, согласно законопроекту, будет бесплатным, но им придется полностью оплатить электричество, которое потребляет оборудование.

В первом чтении законопроект о так называемом недискриминационном доступе провайдеров в МКД приняли летом, договорившись доработать его ко второму чтению. Поправок поступило больше десяти, их будут рассматривать на заседании думского IT-Комитета 7 декабря. С таблицей ознакомилась «Парламентская газета».

Среди прочего предлагается разрешить заключать договоры с операторами связи и размещать их оборудование в домах только с согласия общего собрания собственников. Либо такое собрание может назначить уполномоченного человека, который сможет решать такие вопросы от имени всех жильцов. В этом случае не потребуется проводить новое собрание каждый раз, когда в МКД захочет зайти новый оператор.

Властям парламентарии хотят вменить в обязанность разработать жесткие требования к размещению оборудования операторов, определить для них единые четкие условия, а также разработать типовую форму договора. При этом жилинспекции в регионах будут следить за соблюдением требований к размещению сетей и смогут, если что, повлиять на владельца оборудования, чтобы он привел его в соответствие с нормами.

«Появление оборудования должно быть поставлено под строгий контроль прежде всего собственников, а государство должно задать понятные параметры и условия для размещения таких сетей», — прокомментировал поправки глава Комитета Госдумы по ЖКХ, соавтор законопроекта Сергей Пахомов.

В Госдуме планируют полностью рассмотреть законопроект о доступе провайдеров в дома до конца 2023 года, сказал «Парламентской газете» Александр Хинштейн. Это, по его мнению, позволит каждому собственнику заключать прямой договор с оператором, исключая коррупционную составляющую, в которой сейчас заинтересованы многие управляющие компании.

Закон обеспечит и возможность масштабной модернизации интернет-связи в стране, уверен политик. Стратегия развития отрасли связи до 2035 года предусматривает, что у домохозяйств должна появиться возможность подключения к интернету на скорости не менее одного гигабита в секунду.

Источник: Псковская Лента Новостей
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