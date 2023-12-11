Общество

Комитет Госдумы поддержал проект о запрете вывесок на иностранном языке

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, обязывающего давать на вывесках, витринах и в других общедоступных местах информацию на русском языке, в том числе о товарах и связанных с ними скидках.

Документ, внесенный группой депутатов, направлен на ограничение использования иностранных слов в публичном пространстве: в сфере рекламы, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг потребителям, в средствах массовой информации, при осуществлении градостроительной деятельности и так далее.

Законопроект предусматривает, что информация для потребителей, предназначенная для публичного ознакомления, должна размещаться в общедоступных местах на русском языке. Например, это может быть информация о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых акциях, скидках, распродажах, льготах. Требование касается вывесок, надписей, указателей, внешних поверхностей, информационных табличек, знаков и иных технических приспособлений.

Авторы проекта отмечают, что в результате должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например, «coffee», «fresh», «sale», «shop», «open». Изготовители (исполнители, продавцы) будут вправе дополнительно размещать предназначенную для публичного ознакомления потребителей информацию на языках народов РФ и иностранных языках. Но она должна быть идентична по содержанию информации на русском языке, пишет РИА Новости.

Впрочем эти требования не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и другие случаи, предусмотренные законодательными актами РФ и ЕАЭС, а также требованиями техрегламентов.

Помимо этого, вносятся изменения, направленные на прекращение практики присвоения жилым комплексам и поселкам (кварталам, микрорайонам) названий на иностранных языках либо с использованием производных от иностранных слов и выражений. В проектной либо рабочей документации наименование объекта (группы объектов) капитального строительства нужно будет обозначать на русском языке.