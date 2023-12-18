Общество

«Обратный отсчет»: Глава Псковского района Наталья Федорова об итогах 2023 года. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 декабря. Сегодня итоги уходящего года подвела глава Псковского района Наталья Федорова.

Как 2023 год сложился для нее как для человека и как главы? Какие объекты появились или были капитально отремонтированы в Псковском районе в рамках нацпроектов? Каких успехов удалось достичь благодаря плотному взаимодействию органов власти с общественными организациями и ТОСами? Что сделано в текущем году для развития туристического потенциала Псковского района?

Ведущая - Любовь Кузнецова.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.