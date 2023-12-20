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Общество

Толщину льда на реке Великой и Чудском озере назвали в МЧС

20.12.2023 16:02|ПсковКомментариев: 0

Запрет выхода на лед в Псковской области в ближайшие дни точно не снимут. Об этом начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов сообщил 20 декабря в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«18 декабря, в понедельник, специалисты провели ледовую разведку на участке реки Великой. Толщина льда в районе железнодорожного моста составляет 10-15 см, у Покровской башни — порядка 10 см, в районе впадения реки Мирожки — 5-10 см, у Кремля — 10-15 см, у впадения реки Псковы — 7-10 см, в устье реки Великой есть отдельные промоины и толщина льда составляет порядка 5 см. На Псковском озере — от 10 до 15 см, на Чудском озере — так же», - рассказал Юрий Покатов. Он отметил, что такая толщина льда — недостаточна.

Также гость студии напомнил, что в этом году вскоре после наступления первых морозов выпало много снега, из-за чего лед не успел достаточно нарасти. Осадки сформировали на поверхности водоемов «пирог» из льда, воды и замерзшего снега.

«В ближайшие дни у нас плюсовые температуры с осадками, роста льда не будет. Так что снятия запретов в ближайшие дни не прогнозируется», - заключил Юрий Покатов.

Напомним, запрет выхода на лед действует во всех муниципальных образованиях Псковской области.

Теги: #МЧС #лед
Источник: Псковская Лента Новостей
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