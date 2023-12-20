Общество

Горячая линия Деда Мороза заработала в России

Горячая линия Деда Мороза и его цифровых помощников открылась во второй раз. Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 29 декабря 2023 года. Проект реализовал «Ростелеком Контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПАО «Ростелеком».

Фото: ПАО «Ростелеком»

По телефону: 8 800 101-10-42 дети смогут рассказать Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год, разгадать зимние загадки и оставить пожелания Деду Морозу.

Горячая линия Деда Мороза, наряду с бумажными новогодними письмами, стремительно набирает популярность: в прошлом году его цифровые помощники обработали более 32 тысяч звонков.

«Родные мои! Наступает самое волшебное время в году. Время загадывать самые сокровенные желания, делать добрые сюрпризы для близких, время для теплых встреч и удивительных событий. Пусть Новый год принесет вам удачу, крепкое здоровье, пусть в ваших сердцах всегда живет добрая сказка. С наступающим главным зимним праздником, чудесного новогоднего настроения!», — сказал Дед Мороз.

«Наш опыт показал, что современным детям привычно и легко общаться с цифровыми ассистентами. Для организации горячей линии мы использовали голосовых роботов и методы речевой аналитики. ИТ-решения помогли создать понятные алгоритмы, чтобы формировать статистику в режиме онлайн. В этом году в линии появился новый блок с зимними загадками и пожеланиями от Деда Мороза. Пусть детские голоса и мечты сделают наш проект по-настоящему волшебным», — подчеркнул генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

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