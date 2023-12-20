Общество

Новый цех «Велрыбпрома» будет европейского уровня

Новый цех, который ООО «Великолукская рыбопромышленная компания» планирует открыть в начале 2024 года, будет европейского уровня. Псковская Лента Новостей узнала подробности запуска дополнительных мощностей.

Производственная площадка будет отличаться от существующих, она станет более универсальной. Ныне действующие цеха расположены горизонтально, а новый - вертикально. Современное оборудование разместится на трёх этажах, где также имеются раздевалки для персонала и санитарные зоны. Дефростация, наколка, укладка рыбы и упаковка готовой продукции будут вестись на разных ярусах — это современно и компактно.

Здесь так же, как и в уже действующих цехах, будут применяться передовые технологии ведущих мировых производителей — например, стерилизация ELLAB. На производстве используют автоматизированные системы контроля температуры, времени и давления, в готовящемся к открытию цехе появится современная коптильная печь, которая при необходимости сможет выполнять роль фарширователя, пароварки и другие в зависимости от выбранной программы. Цех полностью оборудуют в соответствии с нормами безопасности.

Здесь будет создаваться продукция премиум-класса: в металлических банках «Ханза» и «Дингли» появятся шпроты, морепродукты, мидии, кальмары и крабы (копченые в масле, натуральные, в различных маринадных заливках). План выпуска - 25 тысяч банок за смену. Уже сейчас разрабатываются уникальная рецептура и другие технологические документы.

Открытие нового цеха позволит не только увеличить ассортимент выпускаемой продукции, но и открыть дополнительные рабочие места. Условия работы там будут аналогичные тем, что уже сложились на заводе, комфортные для сотрудников.

В настоящее время в компании открыты свыше 40 вакансий для представителей различных специальностей, с опытом и без. Соискатели могут обращаться в отдел по подбору персонала по адресу: город Великие Луки, улица Розы Люксембург, 47а или по телефону: +7 960-229-18-12 (Виолетта).