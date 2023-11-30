Общество

Рыба мечты: директор производства «Велрыбпрома» - о политике компании, развитии и комфорте сотрудников

Рыбные консервы в южной столице Псковской области начали производить ещё во второй половине XX века. В начале 2000-х площадки бывшего колхоза модернизировали и перепрофилировали. Сегодня ООО «Великолукская рыбопромышленная компания» - это современный завод, выпускающий качественную продукцию из морской рыбы.

В интервью Псковской Ленте Новостей директор производства ООО «Велрыбпром» Татьяна Шишина рассказала о принципах, на которых базируется политика компании, планах по развитию, оснащенности рабочих мест, бонусах для сотрудников и особенностях их труда.

От истоков до наших дней

- История производства началась в далеком 1958 году, когда в Великих Луках появился сельскохозяйственный производственный рыболовецкий кооператив «Колхоз «Красный рыбак». В 2010-2012 годах в площадку вдохнули новую жизнь в рамках поддержки и развития сельскохозяйственных предприятий. Расскажите, что именно было сделано, и что представляет «Велрыбпром» сейчас?

- Ныне действующее производство развернулось в промзоне, предназначавшейся для пищевой промышленности, - на месте бывшего колхоза, который занимался выращиванием рыбы в местных прудах. В начале XXI века была произведена реконструкция территории и зданий рыбкомбината, отремонтированы все производственные и вспомогательные помещения, сейчас они отвечают всем современным санитарным нормам. Было закуплено и установлено новое оборудование для производства консервов из морской рыбы.

Сегодня ООО «Велрыбпром» – это современный завод, перерабатывающий до 16 тонн рыбного сырья ежедневно. Выпуск продукции осуществляется в двух цехах, оснащённых современным оборудованием, в том числе камерами дефростации, позволяющими следить за процессом размораживания сырья с соблюдением технологических норм и инструкций. Современные коптильные установки с автоматической регулировкой режимов позволяют выпускать полуфабрикат из различных видов рыбы. Также производство оснащено шестью автоклавами с автоматизированной системой контроля САУСТ, что даёт возможность следить за значениями температуры, давления и времени с учётом факторов микробиологической эффективности. Важно отметить, что в производственно-технологических процессах не используются консерванты, красители, жидкий дым. Для изготовления рыбы горячего копчения, в том числе полуфабриката для шпрот в масле, применяется только натуральное копчение на ольхе и буке. Сырьё закупаем только качественное и натуральное от компаний, занимающихся непосредственно выловом и реализацией рыбы.

- Какую готовую продукцию вы выпускаете?

- В настоящее время «Велрыбпром» специализируется на производстве шпрот в разных банках — 160 г и 240 г, кильки в томатном соусе (240 г), кильки обжаренной в томатном соусе (240 г), шпротного паштета (160 г), шпрот в томатном соусе (160 г) и консервов «натуральной группы» в ассортименте (240 г). В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию ещё один цех, где будет создаваться продукция премиум-класса: в металлических банках «Ханза» и «Дингли» появятся шпроты, морепродукты, мидии, кальмары и крабы (копченые в масле, натуральные, в различных маринадных заливках).

Уже закуплено и установлено необходимое оборудование, включающее в себя современные автоматизированные системы контроля температуры, времени и давления. Новый цех будет европейского уровня. В настоящее время разрабатываются рецептура и другие технологические документы для изготовления уникальной продукции. Мы не стоим на месте, и не собираемся этого делать в дальнейшем. Мы идем вперёд, с каждым годом появляется что-то новое.

Ручной труд незаменим

- Насколько мне известно, у вас на производстве на первом месте человек, а не автоматика. Почему самые передовые технологии не в силах заменить ручной труд?

- Основную цель предприятия — выпуск качественной продукции — можно достичь, только применив ручной труд. Качество всегда выше, когда задействован человеческий ресурс. Наколка, укладка рыбы производятся вручную, всё должно быть очень красиво и аккуратно. А автоматизированная фасовка дозаторами происходит навалом. Поэтому техника ручной труд не заменит.

- Сколько людей сейчас трудится на заводе?

- На данный момент ООО «Велрыбпром» обеспечивает постоянной работой порядка 350 человек. Работает в основном молодой состав. Больше половины работников — 25 плюс. Коллектив дружный и современный. Приезжают сотрудники из близлежащих городов и деревень, а также уроженцы стран СНГ — работают вахтовым методом две-три недели, после уезжают домой на выходные. График гибкий, мы индивидуально подходим к каждому — это даёт гарантию, что человек будет работать с желанием и хорошим настроением. Многие сотрудники остаются в компании надолго. Бывает и так, что трудоустраиваются целыми семьями. В связи с постоянным увеличением объёмов производства и для своевременного удовлетворения растущего спроса на нашу продукцию на рынке мы постоянно увеличиваем численность сотрудников, создавая новые рабочие места.

- Сколько вакансий сейчас открыты? Какие требования предъявляете к кандидатам?

- В настоящее время открыты свыше 40 вакансий. Больше всего мы ждём подсобных рабочих в цеха укладки и наколки рыбы. Специальное образование и опыт работы в подобной сфере не обязательны — мы обучаем всему необходимому на практике. Главное требование — это желание работать и зарабатывать. Кроме того, нужны ответственность и выносливость. Такой труд физически не сложен, однако стоит учитывать, что весь день предстоит проводить на ногах.

- Такая работа больше подходит женщинам или мужчинам?

- У нас работают и те, и другие. Женщины лучше всего справляются с укладкой, так как она требует хорошей мелкой моторики, аккуратности, внимательности и высокой скорости работы без ошибок. Наколка подходит как мужчинам, так и женщинам. Если мы видим, что по своей моторике, склонностям человек не способен работать, например, с весами, то мы его переводим на другие участки, чтобы ему было комфортно и всё получалось.

Зарплата выше среднего

- В каких условиях трудятся люди?

- На предприятии созданы комфортные условия для работы, есть просторные специализированные раздевалки, оборудованные отдельными шкафчиками, душевыми кабинами, сушильными помещениями для обуви и одежды. В производственном здании имеется прачечная, где все сотрудники перед началом рабочей смены получают комплект чистой рабочей одежды, которую в конце дня возвращают обратно. Мы полностью обеспечиваем работников всем необходимым. Обувь, брюки, куртка, головной убор, нарукавники, перчатки — полное санитарное обмундирование. Для иногородних сотрудников предоставляется общежитие с комфортными условиями для проживания. Уютные комнаты оснащены полным комплектом бытовой техники.

- Главный вопрос соискателей — какой уровень заработной платы их ждёт?

- Выше средней по городу и региону в целом. Зарплата у нас на предприятии полностью «белая», включая премии. Сверхурочные оплачиваются честно и прозрачно. Кроме того, сотрудникам предоставляется полный соцпакет - оплата больничных, декретных и так далее. В среднем все сотрудники, которые накалывают и укладывают рыбу в банки, при своем нормальном графике получают порядка 100 тысяч рублей. Каждый сам влияет на свой доход — оплата труда сдельная. К примеру, работники цеха наколки в смену нанизывают от 800 до 2,5 тысяч шампуров. Стоимость каждого довольно высока.

- Как быстро новичок сможет выйти на такие показатели?

- Если у человека есть желание работать, то уже через месяц он на 80 процентов приблизится к хорошему заработку.

- Как происходит обучение? По какому пути проходят так называемые «стажёры»?

- После оформления необходимых документов в отделе кадров, получения санитарной одежды и инструктажей человек отправляется рабочий цех. Там бригадир или сменный мастер всё досконально рассказывает и показывает, и следующие несколько дней человек работает под пристальным вниманием. Как только научился, сразу отправляется на линию. Обычно никаких проблем во время обучения не возникает.

- Стажировка тоже оплачивается?

- Да, причём с первого часа. Предположим, человек пришёл с обеда — эти полдня ему тоже оплатят.

- Есть ли у работников «Велрыбпрома» возможность карьерного роста?

- Ответственный, грамотный рабочий, получивший положительную характеристику, может стать бригадиром или мастером смены. Мы всегда отмечаем людей, действительно способных и проявивших себя в работе, каким-то образом отличившихся. Достижения не остаются незамеченными.

- В заключение: что бы вы пожелали тем, кто сейчас стоит на бирже труда? Возможно, среди них есть потенциальные кадры для «Велрыбпрома».

- Предлагаем всем, кто в настоящее время находится в поиске работы, обязательно рассмотреть возможность трудоустройства в нашей компании. «Велрыбпром» - это команда, идущая в ногу со временем, с достойными условиями работы, с мотивирующей оплатой труда, индивидуальным подходом к каждому и возможностью карьерного роста. Ждём вас!

Беседовала Ульяна Лаблюк, фото предоставлены ООО «Велрыбпром»