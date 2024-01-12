Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове

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Уровень преступности в Псковской области к 2029 году хотят снизить на 15%

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Кометы и северное сияние: что в январе псковичи смогут увидеть в зимнем небе

Общество

Уровень преступности в Псковской области к 2029 году хотят снизить на 15%

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Государственную программу Псковской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области» на 2024-2029 годы утвердили в регионе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов области. Цели государственной программы: Снижение уровня преступности к 2029 году не менее чем на 15% по сравнению с показателем 2022 года.

Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2025 году до 11,29 на 100 тысяч человек населения.

Обеспечение уровня жителей Псковской области, столкнувшихся с проявлением коррупции к 2029 году, не более 15%.

Обеспечение уровня эффективности деятельности мировых судей не менее 100% ежегодно. Согласно документу, в 2023 году в Псковской области было зафиксировано 1 206 преступлений. К 2029 году этот показатель планируют сократить до 1 020 преступлений. Куратор государственной программы - временно исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов. Ответственный исполнитель - управление специальных программ правительства Псковской области.