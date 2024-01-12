Уровень преступности в Псковской области к 2029 году хотят снизить на 15%

Государственную программу Псковской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области» на 2024-2029 годы утвердили в регионе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов области.
Цели государственной программы:
Согласно документу, в 2023 году в Псковской области было зафиксировано 1 206 преступлений. К 2029 году этот показатель планируют сократить до 1 020 преступлений.
Куратор государственной программы - временно исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов. Ответственный исполнитель - управление специальных программ правительства Псковской области.