«Постскриптум»: Президентский квартет, борьба с «наливайками» и старт ремонта в Шабанах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 февраля.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Президентский квартет: процесс регистрации кандидатов на мартовские выборы президента ЦИК завершил без сюрпризов. Все ли довольны набором кандидатов?
- Регионы получат право влиять на «наливайки». Как они им распорядятся?
- Экотехнопарк будет построен в Псковской области к декабрю 2024 года – заявление губернатора;
- Смертность в Псковской области сократилась, но и рождаемость не выросла – о чем говорят цифры?
- Старт большого проекта: в микрорайоне Шабаны в Пскове начался ремонт улиц.
Подробно о политике ведущие поговорили с политическим обозревателем Александром Савенко.