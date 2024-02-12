Общество

Об особом внимании к деталям при планировании парка аттракционов рассказал Александр Терентьев

При проектировании парков аттракционов уделяется особое внимание созданию комфорта для будущих посетителей. Об этом сообщил инвестор проекта по строительству парка аттракционов «Волшебная гора», директор ООО «АИК» Александр Терентьев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Много изучали этот вопрос, смотрели, как это работает, анализировали существующий запрос у семейных людей, как они проводят свой отдых. На государственном уровне озадачились достойным отдыхом граждан, работающих на предприятиях в крупных промышленных центрах. Эта мысль родилась и в Великих Луках. Почему? Потому что это промышленный центр области. Изучили этот вопрос, проанализировали запросы и отдых в других регионах. Собрали все самое интересное в тех условиях, которые были возможны», - сказал он.

Гость студии отметил, что при планировании уделяют много и формированию среды будущего парка.

«Восприятие детей и их воспитание закладывается от восприятия среды, где он находится. Невозможно формировать полноценное понимание, что такое хорошо, красиво и чисто там, где нет урн, лавочек. Мы здесь обязательным аспектом перед архитекторами поставили задачу сделать среду доступной не только для всех категорий, но и чтобы было комфортно», - отметил он.

Напомним, в 2024 году в Пскове начнется строительство нового парка аттракционов «Волшебная гора» на берегу реки Великой. Общий объем инвестиций составит 860 млн рублей. Реализовать первую часть проекта, а именно запуск аттракционов планируют в июле этого года. Реализация всего проекта из двух этапов рассчитана до 2027 года. Также установят колесо обозрения высотой 50 метров. Будет открыто 150 рабочих мест.