Общество

Поддержка молодых семей стала темой дискуссионной площадки в Пскове

Вопросы поддержки молодых семей обсудили в ходе дискуссионной студенческой площадки в Штабе общественной поддержки в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото: Штаб общественной поддержки Псковской области

Экспертами встречи выступили представители комитета по образованию, по социальной защите, работе с молодежью ПсковГУ. В дискуссии также приняли участие члены молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

Приветствовал гостей встречи депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко. Он напомнил, что молодёжный парламент образовался в Псковской области 25 лет назад, но его состав периодически обновляется. «Это первая встреча в таком формате для участников этого созыва, поэтому вводные слова для них очень важны. Работа молодежного парламента связана с экспертным сообществом, и ребятам важны все вопросы, которые касаются молодежи», – сказал Виктор Остренко.

Заместитель председателя молодежного парламента Дарья Морозова выступила модератором беседы и сначала рассказала, чем занимается парламент и как работает, назвав эту структуру голосом региона.

Заместитель руководителя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев в ходе своего выступления подчеркнул, что в этом году сделан мощный акцент на семьи.

«Поддержка молодых семей – это актуальная тема. Семья начинается с молодёжи. Люди принимают ответственное решение, поэтому там, где учатся ребята, есть меры поддержки и меры сопровождения молодых семей», – сказал Сергей Николаев.

Председатель областного комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева отметила, что помощь и поддержка семьям оказывается не только в этом году, потому что он объявлен Годом семьи. «На федеральном уровне выстроена система поддержки семей. Она подробно рассказала обо всех мерах поддержки семей, перечислила отдельно региональные и федеральные выплаты и инициативы.

Льготы и меры поддержки студенческих семей ПсковГУ озвучила представитель университета Алёна Пилипенко, которая является начальником отдела социальной защиты обучающихся вуза. Она говорила о том, что сегодня в Псковском государственном университете 22 студенческие семьи. «Число студенческих семей увеличивается, что не может не радовать. Тенденция по созданию семей хорошая. К студенческой семье относятся те, кто является студентами очной формы обучения в возрасте до 35 лет. Это еще могут быть одинокие родители, которые воспитывают ребёнка. Студентка и ее малыш – это тоже студенческая семья», – пояснила Алена Пилипенко. Она добавила, что в вузе большинство мер поддержки носит заявительный характер и подробно остановилась на выплатах материальной помощи, единовременный пособий. Кроме того, она рассказала, что в ПсковГУ развита служба семейного консультирования, психологическая служба, часто проводятся вебинары для родителей, имеющих детей, оказывается консультативная помощь.

Гости активно задавали экспертам вопросы, вносили предложения и обсуждали самые актуальные варианты усиления мер поддержки молодых семей.