Исполнять обязанности председателя Верховного суда РФ станет Петр Серков

Обязанности председателя Верховного суда России временно возложены на первого заместителя Петра Серкова, сообщили 24 февраля в суде.
«В настоящее время обязанности председателя Верховного суда временно исполняет первый заместитель Петр Серков», - сказал пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
Петр Серков - член президиума Верховного суда РФ, с 2009 года - первый заместитель председателя Верховного суда. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, пишет «Интерфакс».
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля на 81-м году жизни в результате болезни.
Обязанности главы Верховного суда Лебедев исполнял с 1989 года.