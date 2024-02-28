Общество

Почти 50 псковичей отправились на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи 28 февраля отправилась делегация Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, 48 человек с 2 по 6 марта ждет насыщенная образовательная и культурная программа.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В делегацию вошли общественники, студенты вузов региона, а также несколько старшеклассников. Все они прошли многоэтапный конкурсный отбор — предоставили портфолио, написали эссе, сняли видеовизитку. Всего на поездку в Сочи претендовало порядка 450 жителей региона.

«Мы ожидаем богатую программу, где мы сможем познакомиться с делегациями других регионов и стран, достойно представить нашу область», - сказал участник делегации Антон Манихин.

Большой честью участие в фестивале назвал Антон Силин: «Это возможность познакомиться ближе и с инициативными ребятами из нашей любимой Псковской области, с молодежью других регионов и стран». Участник делегации планирует представить на площадке фестиваля потенциальным гостям Псковской области туристическое приложение. Оно разрабатывается студенческой командой Псковского филиала Российской международной академии туризма, чтобы наполнить тематическим содержанием по разным направлениям туризма.

Артем Гаврилов вместе с тем отметил, что фестиваль - не только отличная площадка для обмена опытом, но и место знакомства с особенностями и традициями народов России и других стран.

Программа фестиваля строится по принципам изучения прошлого, пробы настоящего и осмысления будущего. Запланированы тематические международные акции, экскурсионные активности и презентации. Российское общество «Знание» выступает генеральным партнером образовательной программы всемирного фестиваля. Здесь развернется и просветительский марафон «Знание». Первые - это более 100 известных российских и зарубежных лекторов, которые обсудят с молодежью актуальные вопросы современного мира, значимые достижения науки и культуры, важность сохранения традиционных ценностей, проведут тематические мастер-классы. Каждый из пяти дней программы раскроет свой смысл: «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира» и «Мы — вместе с Россией».

Отметим, что Всемирный фестиваль молодежи проводится по указу президента РФ Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества.

Площадка фестиваля готовится принять более 20 тысяч участников из 180 стран мира, что является абсолютным рекордом. Это молодые лидеры в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростки, представляющих различные детские организации и объединения.

Помогать участникам фестиваля будут почти 8 тысяч волонтеров. Они уже проходят обучение и подготовку в Сочи. В их числе — 14 представителей Псковской области. Волонтеры будут помогать в организации прибытия и отъезда участников и гостей, их питания, размещения и навигации.